Investito mentre ripulisce la strada: agricoltore muore sul colpo

MORSASCO - Gli era appena stato consegnato del materiale organico con cui doveva concimare i terreni di sua proprietà. Durante la manovra del mezzo agricolo che sta entrando nel cortile, però, una piccola quantità di fertilizzante finisce sulla sede stradale della Provinciale 201, in regione Pontechino nel comune di Morsasco. Giovanni Cavelli, 79 anni, si preoccupa allora di ripulire la carreggiata, un'accortezza che purtroppo gli costerà la vita. Nel frattempo, infatti, sopraggiunge un'auto con alla guida un 36enne di Cassine, la velocità è entro i limiti ma l'abitazione si trova subito dopo una curva è l'impatto è inevitabile. L'autista si ferma subito a prestare soccorso insieme a un vicino del Cavelli ma per l'uomo non c'è nulla da fare, i traumi riportati sono fatali.

La tragedia si è verificata nella giornata di ieri, martedì 20, intorno alle 14. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Acqui Terme e di Rivalta Bormida. L'autista, per prassi indagato per omicidio stradale, è risultato negativo all'alcol test.