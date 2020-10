Autosped tira bene dalla distanza, Ponzano si arrende

PONZANO - C'è un campionato, nel basket, che continua, la A2 femminile. E c'è una squadra, Autosped, che sta trovando il passo giusto: dopo la battaglia vittoriosa con Bolzano, il secondo successo, in trasferta, è più netto, 64-80 in casa del Ponzano. Una affermazione costruita, soprattutto, su un numero, 63 per cento nel tiro da 3 punti, 7 su 11, ma anche sul 60 da 2. Un successo maturato nel secondo e nel terzo quarto, 50 punti segnati, contro i 28 della formazione trevigiana. Più equilibrio nel primo 17-20, poi l'allungo delle giraffe, 47-33 al riposo, un solco che aumenta nel terzo parziale, 70-45, con un vantaggio massimo di +27, ancora una volta con solidità difensiva. Solo nel quarto tempo Ponzano prova a rientrare, ma il margine è ampio per Autosped, che contiene il recupero delle padrone di casa, spinte dalla solita Iannucci, mvp con 30 punti.

Castelnuovo distribuisce bene i punti: Tay Madonna si conferma giocatrice fondamentale e ormai vicina alla migliore condizione, con 18 punti e un 3 su 4 da 3. In doppia cifra anche Gatti (16, doppia doppia per lei, con 10 rimbalzi), Podrug (10) e la capitana Claudia Colli (10), a segno anche Pavia (9), Repetto (7), D'Angelo (5), Bernetti (3), Bonvecchio (2), utilizzate anche Bassi, Serpellini e Francia.

"Una bella vittoria. Sono contenta per le ragazze, anche se non mi è piaciuto molto l'approccio alla gara - sottolinea l'allenatrice - un po' troppo 'leggero'. Da evitare, perché contro avversarie più quadrate avremmo rischiato, e potevamo anche pagarlo in termini di risultato o di condizionamento sulla partita". Da coach Francesca Zara un elogio alle Under, "hanno avuto l'opportunità di mettersi in mostra e l'hanno sfruttata bene".