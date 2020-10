L'architetto Emanuele Gatti trovato in casa senza vita

ALESSANDRIA - L'architetto Emanuele Gatti, 60 anni, molto noto in città, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Alessandria, in via Dei Martiri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che dovranno verificare cosa è accaduto all'interno dell'appartamento. Non è escluso il gesto anticonservativo.

Nel 2017 è stato anche candidato nelle liste di Forza Italia per il consiglio comunale, mentre a cavallo tra il 2013 e il 2014 è stata una delle anime dell'associazione Rilanciamo Alessandria, fondata dal nostro giornale per restituire decoro alla città negli anni del dissesto, per poi impegnarsi insieme ad alcuni residenti nella manutenzione della strada e del verde di via Dei Martiri e alcune zone del centro storico.