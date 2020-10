Casale non sa segnare, ma prende il primo punto

BORGOSESIA - Un po' più spavaldo, il Casale, ma ancora a secco di reti, ed è la quarta gara in cui i nerostellati non riescono a vilare la porta avversaria. Il problema dell'attacco è evidente, anche se il pareggio a reti bianche a Borgosesia serve, almeno, per cancellare lo 0 dalla casella dei punti, una piccola iniezione di fiducia dopo tre stop consecutivi, in attesa del recupero di mercoledì 28, ancora in trasferta, con la Lavagnese.

Inizia aggressivo il Borgosesia, ma al 4' i nerostellati si fanno vivi nell'area avversaria, con una punizione dalla trequarti battuta da Vecchierelli, su cui la difesa locale libera. Sugli sviluppi, il primo angolo per gli uomini di Buglio, ma senza esito. I locali esercitano una leggera supremazia territoriale, Casale prova a chiudere e sfruttare le ripartenze. Al quarto d'ora la conclusione di Poesio è 'murata' da un difensore. Adesso sono gli ospiti a insistere e al 17' Vecchierelli serve Coccolo, tiro di poco a lato. Da suggertiore a 'salvatore': al 22' provvidenziale l'intervento di Vecchierelli, che evita rischi al suo portiere. Al 34' ancora Poesio e Barlocco blocca a terra. Quattro minuti dopo è il Borgosesia a sfiorare il vantaggio, ma il rasoterra di Aloia si perde sul fondo dopo aver attraversato tutta l'area senza compagni pronti alla deviazione. All'intervallo risultato ancora fermo sullo 0-0, per i due portieri quasi solo ordinaria amministrazione.

Più vivace la ripresa. Già al 2' Coccolo calcia dal limite, con palla che passa vicina al palo. Ma al 14' Borgosesia vicinissimo al gol: in area Calì raccoglie un cross dalla fascia e il suo tiro si stampa sulla traversa. La palla ricade in campo e danza sulla linea bianca, prima del provvidenziale intervento di Mullici, che spazza via. Lo stesso giocatore, al 22', cerca la soluzione personale, alta di poco Casale vuole vincere, dentro anche Fiore e Franchini. Al 35' protesta il Casale per un intervento al limite su Fiore lanciato in area, ma l'arbitro fa cenno di proseguire. Adesso i nerostellati alzano la pressione, al 41' doppia opportunità: la girata di testa di Poesio trova la traversa, riprende Coccolo, che impegna Barlocco. Rovei sugli scudi al 45', in due tempi su una conclusione pericolosa. L'ultimo brivido al 1' di recupero, una girata di D'Amuri in area, sul fondo. Almeno un punto per gli ospiti, da cui ripartire, perché c'è molto da recuperare.

BORGOSESIA - CASALE 0-0



Borgosesia: Barlocco, Pezziardi, Russo, Rizzo, Confalonieri, Menga, Matera, Pettinaroli, Aloia, Bramante, Areco. A disp.: Galli, Iannaccone, Baiardi, Beretta, Bernardo, Rovei, D'Amuri, Calì, Monteleone All.: Prelli

Casale: Rovei, Nouri, Guida, Romeo, Cintoi, Bettoni, Mullici, Poesio, Cocola, Coccolo, Vecchierelli. A disp.: Tarlev, Albino, Fontana, Massone, Premoli, Franchini, Fiore, D'Antoni. All.: Buglio

Arbitro: Poli di Verona