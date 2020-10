Cgil preoccupata per Scarpe&Scarpe: "Vogliamo chiarezza"

ALESSANDRIA - Cgil preoccupata per i lavoratori dei quattro negozi della catena Scarpe&Scarpe in provincia di Alessandria, dopo aver assistito ad una scia di chiusure in tutta Italia: ben 14. Sul territorio il brand è presente ad Alessandria, Casale, Serravalle e Tortona, ma in molte altre città non si sono più riaccese le luci, "Si sono guardati i freddi numeri che non hanno a cuore, che invece i lavoratori e lavoratrici hanno messo nel loro quotidiano lavoro in questi anni senza mai risparmiarsi", denunciano i sindacalisti.

Il timore è che l'effetto domino della crisi possa investire anche chi lavora nei punti vendita locali: "Meritano chiarezza su cosa ne sarà del loro futuro, gli errori fatti da altri non possono e non devono ricadere su di loro".