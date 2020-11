"Più forti del virus", il magazine che racconta l'economia e le aziende della provincia di Alessandria

Innovative, tenaci e aperte al mondo: sono queste le aziende della provincia di Alessandria che tengono in piedi una delle prime economie della regione Piemonte. Il 2020 sarà un anno che tutti ricorderemo come uno dei più difficili della nostra esistenza e che lascerà strascichi sugli andamenti economici dei prossimi anni.

Come stanno reagendo le aziende dell'Alessandrino alla pandemia? Quali scelte hanno fatto, fin qui? E cosa si aspettano dal futuro? Per rispondere a queste domande Il Piccolo, Il Novese e L'Ovadese hanno realizzato il Magazine Economia 2020 - “Più forti del virus”. Oltre 140 pagine all'interno delle quali trovano spazio le schede di un centinaio di aziende di Alessandria, Casale, Valenza, Tortona, Novi, Ovada e Acqui; le interviste ai principali player del settore produttivo; le riflessione di economisti, docenti universitari e operatori bancari oltre che la classifica delle aziende alessandrine per fatturato.

Un magazine patinato che raccoglie il meglio dell'imprenditoria della nostra provincia e prova a raccontare le opportunità nelle difficoltà e a delineare un orizzonte dopo una pandemia che tutti noi avevamo letto solo nei libri di storia.

Il Magazine Economia 2020 - “Più forti del virus” sarà in edicola giovedì 26 novembre in regalo con Il Novese e L'Ovadese e venerdì 27 novembre in regalo con Il Piccolo. Sarà, inoltre, possibile reperirne una copia successivamente presso le redazioni: