Per posare una recinzione sradicano 700mq di bosco: deferiti in due

BRIGNANO FRASCATA - I Carabinieri della Stazione Forestale di Brignano Frascata hanno deferito per lavori eseguiti in assenza dell’autorizzazione paesaggistico ambientale in concorso un 40enne (in qualità di esecutore materiale di lavori e di legale rappresentante della ditta operante) e una 23enne (in qualità di committente e proprietaria dei terreni e di legale rappresentante di una società agricola) per avere eseguito la posa in opera di una recinzione, con sradicamento di un bosco per una superficie di 700 metri quadri, senza avere ottenuto preventivamente l’autorizzazione paesaggistico ambientale.