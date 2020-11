I canili si organizzano ad affrontare l'inverno

Calendari, cesti, iniziative benefiche. I canili di Novi (gestito dall'associazione Arca) e quello di Torona (se ne occupa l'associazione Animal's Angel) sono pronti ad affrontare l'arrivo della stagione fredda lanciando appelli e campagna di raccolta fondi.

Da Arca (associazione ricovero cani abbandonati) arriva la richiesta di donare per gli ospiti pelosi della struttura di via Taura coperte e lenzuola che saranno utilizzati per allestire le cucce nelle gabbie.

“Gentilmente – scrivono sulla pagina social di Facebook - vi chiediamo di non portare Materassi e capi di vestiario perché non sono utilizzati ed avremmo il problema di smaltirli”. Sempre ben accette, poi, donazioni di cibo per cani e gatti.

Si ricordano, inoltre, le regole per l'accesso al canile consortile, viste le limitazioni imposte dai decreti governativi per il contenimento dei contagi da coronavirus: “Per l’ingresso al canile, anche negli spazi aperti, è assolutamente necessario indossare la mascherina, coprendo bene bocca e naso, mantenendo sempre la distanza. È necessario disinfettare le mani con il gel ed evitare di andare in passeggiata col cane in più persone, o gruppi a meno di appartenere allo stesso nucleo familiare”.

A Tortona parte anche quest'anno l'iniziativa dei cesti di Natale, con le eccellenze del territorio, messe a disposizione da esercenti che, come Animal's Angel, hanno a cuore la sorte degli ospiti del canile Per informazioni e per contribuire alla raccolta fondi è possibile chiamare il numero 3336030007 oppure mandare una mail a animalsangelsnovi@gmail.com. Le consegne avvengono gratuitamente a domicilio.