"San Baudolino: auguri a chi sta soffrendo. Pronti a supportare i più fragili"

ALESSANDRIA - Il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, sulla pagina social del Comune coglie l'occasione della ricorrenza di San Baudolino (patrono della città), che cadrà domani, per "fare gli auguri di pronta guarigione a chi sta soffrendo, a chi è ricoverato e a chi è a casa", ringraziando anche "chi opera quotidianamente nella nostra comunità per la salute degli altri, per professione o per volontariato. L’augurio è che questa emergenza finisca presto".

Per fortuna, secondo il primo cittadino, "si è attivato un dialogo quasi quotidiano con Asl, medici di famiglia, ospedale di Alessandria e Prefettura per concordare le misure per contrastare l’evolversi del contagio. E stiamo anche riavviando gli interventi di carattere sociale già adottati nella prima ondata per supportare le persone sole, fragili o con criticità".