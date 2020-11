Revocata la sospensione: narcotrafficante arrestato

SPINETTA MARENGO - I Carabinieri di Spinetta Marengo hanno arrestato un 58enne a seguito della revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, come disposto dalla Procura della Repubblica di Alessandria. L’uomo, che dovrà espiare la pena residua di 5 mesi e 26 giorni per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, è stato tradotto presso la casa circondariale “Cantiello e Gaeta”.