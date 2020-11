Il prof di Tik Tok domani su Raiuno

ALESSANDRIA - C'è un insegnante alessandrino che è una star su Tik Tok, il social tanto in voga tra i giovani la cui caratteristica sono brevi video, perlopiù divertenti. Sandro Marenco, docente di Inglese e Tedesco, ora impegnato come "sostegno", sta spopolando ormai da tempo ed è diventata una sorta di star non solo per gli studenti del liceo scientifico Galilei, dove lavora, ma anche per il popolo della rete che di lui apprezza spontaneità, ironia e garbo, caratteristiche con le quali, in pochi secondi, riesce a trasmettere simpatia ma anche messaggi "importanti".

Del "fenomeno Marenco" si è interessata anche la Rai. Che domani, sabato, nel corso della trasmissione "Italia Sì" condotta da Marco Liorni (Raiuno, dalle 16.20 alle 18.40) darà modo a Marenco di farsi conoscere anche dal pubblico televisivo. Una troupe raggiungerà lo scientifico Galilei e intervisterà il docente, purtroppo in un aula vuota, causa emergenza Covid.

E' una bella vetrina per il liceo alessandrino, come sottolinea la dirigente Lorenza Daglia: "Il professor Marenco è davvero straordinario - racconta - Io non sono su Tik Tok, ma i miei figli sì e sono loro ad avermelo fatto scoprire. Ha grandi capacità, sotto il profilo umano, e i ragazzi sono coinvolti, affascinati. I suoi messaggi, ironici e profondi, hanno qualcosa di strepitoso. D'altronde mica per niente ha 240.000 followers. Per la nostra scuola è un piccolo vanto". E grazie alla Rai che lo fa sapere...