San Paolo, dipendente positivo: chiude la filiale

OVADA - AGGIORNAMENTO DELLE 15.10 - Arriva la conferma da parte dell'azienda. "La filiale di Ovada è stata chiusa questa mattina, immediatamente dopo che un dipendente della Banca è risultato essere positivo al test Coronavirus. I locali sono stati sanificati ed è stato realizzato tutto il necessario per tutelare i dipendenti secondo le disposizioni delle Autorità sanitarie". Secondo le informazioni raccolta gli sportelli potrebbero essere riaperti domani mattina, l'obiettivo delle operazioni in corso è quello.

"Motivazioni organizzative". Un messaggio (nell'immagine), scritto a mano all'ingresso per comunicare la chiusura a data da destinarsi della filiale della banca San Paolo di via Cairoli a Ovada. Il foglio ha fatto il giro dei social, in mattinata, provocando più di un dubbio tra i cittadini che in mattinata avrebbero dovuto accedere per le loro operazioni. In attesa di notizie più certe, la comunicazione rimanda ad altre modalità (sito e app) per le operazioni urgenti. (Pezzo in aggiornamento)