Addio a Sergio Notti, una vita per le bocce

ALESSANDRIA - Lutto nello sport provinciale: si è spento Sergio Notti, figura di spicco nel mondo delle bocce. Da alcuni giorni era ricoverato in ospedale, ad Alessandria, e nelle prime ore di oggi ha perso la sua battaglia contro il virus.

Classe 1947, è stato giocatore e poi dirigente al Dopolavoro Imes al Cristo, fino a quando la società è rimasta in attività. Tesserato poi per il Telma, Sergio ha ricoperto incarichi nel comitato provinciale della Federbocce: con il presidente Sergio Pelosi è stato il consigliere incaricato di seguire le rappresentative giovanili. Una presenza fissa fino alle ultime settimane, sempre disponibile con tutti e per qualsiasi compito fosse necessario svolgere.

Sergio Notti era anche socio del Panathlon Club Alessandria Cittadella. "Lo ricordiamo con tanto affetto e riconoscenza per tutto quanto ha dato al mondo dello sort e, in particolare, al nostro club - sottolinea il presidente, Peo Luparia - di cui faceva parte da decenni, con cariche sociali diverse, ma sempre con una dedizione totale e appassionata".