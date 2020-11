La volontaria del doposcuola si appropria di materiale e documenti: denunciata

VOLPEDO - I Carabinieri di Volpedo, a conclusione delle indagini scaturite dalla querela sporta dalla parte lesa, hanno denunciato per appropriazione indebita una 22enne che, in qualità di volontaria presso un’associazione come addetta al doposcuola degli studenti, per futili motivi connessi a diatribe interne sulla gestione del servizio si è impossessata indebitamente di materiale di cancelleria, documentazione, un timbro e un blocchetto di ricevute, in parte rinvenuti dai Carabinieri al momento del controllo e restituiti all’avente diritto.