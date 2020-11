Fornaro: "Stop ai giochi di palazzo"

ROMA - "Non è tempo per giochi di palazzo": il capogruppo di LeU alla Camera dei Deputati, Federico Fornaro, è netto.

"Cittadini e imprese - prosegue - chiedono protezione e sostegno per affrontare una delle più gravi crisi economica della nostra storia recente. Di retroscena e polemiche politiche non sanno che farsene. Questo è il momento di serrare le fila della maggioranza e verificare la reale disponibilità al confronto di merito da parte delle opposizioni, nel rispetto dei ruoli. Il governo e la politica nel suo insieme sono chiamati a dare risposte efficaci e veloci per attenuare gli effetti della crisi, sia sotto il profilo sanitario sia sotto quello economico".