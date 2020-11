Eusepi - Arrighini, il derby è dell'Alessandria (2-1)

ALESSANDRIA - Nella gara da non sbagliare, i Grigi ci sono. Soffrono, lottano, segnano, resistono anche a due rigori concessi alla Pro Vercelli, che perde il primato.Tornano in corsa dopo un finale palpitante (2-1) Generosi e più forti anche di un brutto arbitraggio e di due ingenuità nei penalty. Grande Eusepi: gol e assist per il raddoppio.

ALESSANDRIA - PRO VERCELLI 2-1



Marcatori: pt 26'Eusepi; st 23' Arrighini, 39' Padovan rig



PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Rivoluzione per il derby: Gregucci cambia anche modulo, si affida ad un centrocampo di sostanza, rinunciando a Casarini e Di Quinzio, e inserendo Castellano e Suljic. Eusepi terminale, con Arrighini e Chiarello alle spalle. In difesa il ritorno di Cosenza, ex della sfida, con Prestia e il giovane Macchioni. Pro Vercelli senza Nielsen, infortunato, perde all'ultimo Zerbin in attacco, sostituito da Romairone, figlio d'arte.

Secondo tempo

45' Cinque minuti di recupero

39' Secondo rigore per la Pro: ingenuità di Casarini, che atterra Padovan. L'attaccante trasforma

23' GOOOOL Raddoppia l'Alessandria: un lancio millimetrico di Eusepi per Arrighini, che va via a Masi e infila Saro

22' La Pro può pareggiare su rigore: Macchioni ingenuamente atterra Padovan. Ma dal dischetto lo specialista Rolando calcia alle stelle

15' Castellano dal limite, forte. Saro in due tempi

10' Lancio perfetto di Prestia per Arrighini, che controlla, ma calcia altissimo

7' Primo cambio per i Grigi: Rubin per Celia

1' Squadre in campo con le stesse formazioni

Primo Tempo

Primi venti minuti con molti palloni persi, da tutte e due le squadre, poi i Grigi fanno più filtro in mezzo e dal secondo degli angoli consecutivi nasce il vantaggio: ben cinque uomini della Pro presidiano l'area, ma Eusepi prende bene il tempo e schiaccia di testa. Capolista pericolosa su due punizioni

47' Punizione al limite per la Pro, batte Masi, mezzo metro sulla traversa

45' Due minuti di recupero

36' Eusepi in profondità per Arrighini, anticipatoda Hristov

35' Primo cambio per la ProVercelli, Emmanuello infortunato, dentro Graziano

26'GOOOOL Alessandria in vantaggio: Suljic da destra, in area ottima scelta di tempo di Eusepi, che svetta su tutti e infila Saro

24' Eusepi imbecca bene Arrighini area, Saro in due tempi sulla conclusione. E' angolo

22' Punizione per la Pro Vercelli, dal limite: batte Rolando, altissimo

14' Primo cartellino: Prestia per intervento su Iezzi, ma non c'è né fallo (è sul pallone), né punizione

11' Sponda di testa, in area, di Eusepi per Arrighini, che non ci arriva per la deviazione

2' Subito occasione per la Pro: sugli sviluppi di una punizione da destra, Masi sul secondo palo, prende il tempo alla difesa, ma schiaccia sul fondo.

Le formazioni

Alessandria (3-4-2-1): Pisseri; Prestia, Cosenza, Macchioni (23'st Scognamillo); Parodi, Suljic, Celia (7' st Rubin); Chiarello, Arrighini (38'st Di Quinzio); Eusepi. A disp.: Crisanto, Di Quinzio, Stijepovic, Casarini, Crosta, Mora, Poppa, Bellodi. All.: Gregucci

Pro Vercelli (3-4-3): Saro; Hristov, Masi, De Marino; Clemente, Emmanuello (35'pt Graziano), Erradi, Iezzi (14'st Petris); Rolando (31'st Della Morte), Comi (14' st Padovan), Romairone (14'st Borello). A disp.: Tintori, Rodio, Auriletto, Blaze, Ruggiero, Carosso. All.: Modesto

Arbitro: Miele di Nola

Assistenti: Dell'OLio e Pappagallo di Molfetta, quarto uomo Longo di Cuneo

Note: Giornata fredda, terreno in discrete condizioni. Si gioca a porte chiuse. Espulso Modesto al 40' st per comportamento non regolamentare. Ammoniti: Prestia, Erradi, Masi, Suljic per gioco falloso, Cosenza, Borello per comportamento non regolamentare. Angoli: 2-2. Recupero: pt 2', st 5'