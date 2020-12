Lunedì i funerali di Sergio Cassano

VALENZA - Saranno celebrati lunedì alle ore 14.30 in duomo a Valenza i funerali di Sergio Cassano, l'ex sindaco morto nella notte tra lunedì e martedì all'ospedale di Sestri Levante, dov'era ricoverato da qualche giorno. Classe 1946, è una delle vittime del Covid-19: il virus si è accanito su problemi pregressi. La salma sarà tumulata nel cimitero di Litta Parodi, il sobborgo alessandrino di cui la famiglia Cassano era originaria.

Per tutta la giornata di ieri, si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio. Ampia partecipazione da parte di esponenti del centrodestra (Cassano, sindaco dal 2010 al 2015, era di Forza Italia), ma anche da avversari, come l'ex senatore valenzano Daniele Borioli. Tutti a riconoscergli una certa distanza dalla politica tradizionale, lui che era anzitutto un uomo del fare, dotato di pragmatismo.

Molti hanno ricordato la passione di Cassano per la musica e, soprattutto, per le Ferrari, del cui club è stato presidente. Amava spesso parlare del mondo del Cavallino e della collaborazione con Enzo Ferrari, per il quale ha sempre avuto parole di stima. Anche il club Ferrari di Alessandria si è associato al dolore dei famigliari. Cassano, ultimamente a Rapallo, località rivierasca dove si recava di frequente, lascia due figli, Paolo di 33 anni e Alessandra di 14.