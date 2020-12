Cuvage Asti miglior spumante aromatico del mondo

ACQUI TERME - Per il secondo anno consecutivo il Cuvage Asti DOCG Acquesi è stato incoronato 'miglior spumante aromatico del mondo' Champagne & Sparkling Wine World Championships.

Grande la soddisfazione della cantina acquese e dell'amministratore delegato Stefano Ricagno. Il riconoscimento arriva da una delle più prestigiose e autorevoli competizioni enologiche. «Oltre al World Champion siamo stati premiati con una medaglia d'oro e come Best in Class e Best in Region -spiega l'AD di Cuvage - Complimenti all'enologo Loris Gava e tutto il team della cantina per questi grandissimi risultati».