Incidente all'incrocio, poi il malore fatale: muore 77enne

ALESSANDRIA - Un uomo di 77 anni è morto questo pomeriggio in via Isonzo, ad Alessandria, a causa di un malore dopo un piccolo incidente stradale: sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i medici del 118.

Due le auto coinvolte. Una Fiat Panda e una Opel Karl: la prima stava percorrendo via Isonzo, giunta all'incrocio è finita contro la Opel che percorreva via Cordara. Un impatto minimo, la Panda è poi finita contro alcune auto in sosta. Gli automobilisti sono scesi dalle vetture e hanno iniziato a scambiarsi i dati, sul posto è arrivata anche la Municipale. Poco dopo però, uno degli automobilisti si è accasciato, perdendo i sensi. Immediata la richiesta di intervento al 118.

Gli agenti hanno iniziato il massaggio cardiaco, il tentativo di rianimazione è continuato per quaranta minuti con l'arrivo dei medici. Purtroppo tutti gli sforzi sono risultati vani. Il cuore del 77enne si è spento per sempre.