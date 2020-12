Morte violenta in Spalto Marengo, vittima una giovane donna

ORE 14,57 - Sul luogo del ritrovamento, in questo momento, ci sono il medico legale e il sostituto procuratore Eleonora Guerra per stabilire con certezza le cause della morte della 38enne.

ORE 14,45 - Una donna avrebbe trovato la sorella morta in casa, in un lago di sangue, in un’abitazione di Spalto Marengo 10, ad Alessandria. Sembra si tratti di una morte violenta, ma gli accertamenti sono in corso. Sul luogo i Carabinieri.





Articolo in aggiornamento.