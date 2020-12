"Grazie ai tifosi grigi per la grande sensibilità"

ALESSANDRIA - Un assegno con la somma raccolta, 1110 euro, il risultato dell'iniziativa dei Supporters 1999, che ha coinvolto tifosi in tutta la provincia. Ben 165 mascherine sono state stampate con il logo del gruppo, realizzate da Sasquatch di Alessandria, e distribuite ovunque. "Grazie alla straordinaria risposta: siamo partiti con un piccolo quantitativo, ma le richieste sono state tantissime - sottolinea Alessandro Mazzeo - Se lo stadio fosse stato aperto avremmo aumentato ancora il numero, ma siamo molto soddisfatti, perché il messaggio è arrivato ed è stato condiviso".

Questa mattina la consegna, nell'atrio dell'Ospedale, con Mazzeo anche Martina Zanca e Andrea Di Mattia in rappresentanza del gruppo. A ricevere l'assegno Antonio Maconi, presidente della Fondazione Solidal, e Federica Grosso, responsabile dell'Unità Mesotelioma. "Sono gesti che arrivano al cuore e che hanno una valore speciale soprattutto in un periodo così difficile. E' importante, per noi - sottolineano Grosso e Maconi - sentire tanta attenzione e tanto affetto nei confronti del nostro ospedale".