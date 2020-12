Accademia, un bronzo e due argenti

ALESSANDRIA - I campionati italiani di kung fu vanno on line e l'Accademia Wushu Sanda Alessandria conquista tre medaglie in questa versione particolare, per dare agli atleti la possibilità di gareggiare, anche se in modo insolito, senza avversari, quasi contro se stessi.

Nel sanda bronzo seniores per Sonia D'Agostino, nella juniores argento pr Marie Lys Foco, imitata da Andrea Bodellini nei cadetti. Molto buono il 6° posto di Lorenzo Alfieri, nei cadetti, alla prima esprienza tricolore, come Giovanni Carusone, che è 15° nei sniores.

"Nel complesso sono risultati importanti. In quest'anno molto difficile, la federazione ha adottato questa formula che ha escluso il combattimento, puntando solo sulle tecniche a vuoto, 'immaginando' solo l'avversario - spiega Gianluca D'Agostino, mastro caposcuola - A differenza delle gare tradizionali, le categorie non erano per peso, ma solo per età, con raggruppamenti molto numerosi, anche 25 atleti. Anche per questo giudico le medaglie e i piazzamenti molto buoni". Nel wushu moderno avanzato 6° posto per Marcello Carena e 7° per Marie Lys Foco.