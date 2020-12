C'è chi ha il soggiorno ad Alessandria e il bagno a Castelletto

È una situazione che si porta avanti da anni, “almeno 50, se non di più” conferma il primo cittadino di Castelletto Monferrato, Gianluca Colletti. Ma che è diventata ancora più emblematica al tempo del Covid, con le rigide norme che hanno determinato durante queste vacanze natalizie spostamenti tra comuni, anche se confinanti e vicini.

Per fortuna è solo sulla carta (si fa per dire) ma per alcune (sei o sette) case che si trovano in via Roma e strade attigue, lungo la Provinciale 65, che collega il capoluogo di provincia con il comune di Castelletto a causa di vecchi tracciamenti di confini “si trovano ad avere il soggiorno sotto il comune di Alessandria e il bagno sotto il vicino paese del Monferrato”. Quindi in una stessa abitazione, in una stanza si è in un comune e nella stanza a fianco si cambia paese.

TASSE DIVERSE?

uno strano caso, che si porta dietro anche questioni però più 'concrete', come ad esempio due differenti tasse sulla immondizia da pagare a seconda della posizione e della metratura sotto uno o l'altro comune. Spiega il sindaco Colletti:



I proprietari hanno quindi due differenti Tari da pagare. Così come per l'Imu, con aliquote diverse se per caso è la seconda casa

E il problema della 'titolarità' in qualità di comune di riferimento c'è anche per la manutenzione strade e per i piccoli interventi in materia di lavori pubblici. Tant'è che sulla stessa via Roma c'è un tratto con asfalto più giovane e un altro con buche, “sotto Alessandria”.

L'INCONTRO

Una questione tornata alla ribalta in questo periodo di pandemia che ha portato il sindaco Colletti a rimettersi in contatto con il Comune di Alessandria, nella persona del vicesindaco Buzzi Langhi (anche lui di Forza Italia) per “un incontro subito dopo Natale per cercare di verificare la situazione urbanistica e trovare quindi una soluzione, finalmente”.



Magari riuscendo a portare l'intera frazione sotto il comune monferrino: oggi è una lettera a cambiare tutto. “Gerlotti è sotto Alessandria, mentre il pezzo di Gerlotto è sotto Castelletto”. E il sindaco Colletti vorrebbe prendere tutto sotto la propria gestione amministrativa.