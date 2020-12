Furto, estorsione e ricettazione di una chitarra: in tre nei guai

ACQUI TERME - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Acqui Terme hanno deferito in stato di libertà per furto ed estorsione un 53enne e un 36enne marocchino e per ricettazione un marocchino 38enne, tutti con pregiudizi di polizia. Il primi due hanno asportato dall’abitazione di un tossicodipendente con pregiudizi di polizia una chitarra elettrica con relativo amplificatore, richiedendo allo stesso trecento euro per riottenerne il possesso. Nel frattempo, le indagini hanno permesso ai Carabinieri di rivenire la refurtiva nella disponibilità del terzo deferito, il marocchino 38enne, che dovrà pertanto rispondere del reato di ricettazione. Quanto recuperato è stato restituito dai Carabinieri all’avente diritto.