Pergolettese - Alessandria: si chiude il 2020 (0-0)

CREMA - Gregucci rivoluziona gli interpreti: in difesa Macchioni è il sostituto di Prestia, in mezzo è Chiarello il titolare, con Casarini e Suljic in panchina, e a destra va Mora al posto di Parodi. In attacco Corazza torna titolare, al fianco di Eusepi. Nel 4-3-3 della Pergolettese torna Bariti nel tridente d'attacco, mentre al centro del reparto offensivo c'è Bortoluz al posto di Scardina.

Pergolettese - Alessandria

Marcatori:

PLAY - BY - PLAY TEMPO REALE

Primo tempo

16' Ci prova Andreoli dai 20 metri, di poco sulla traversa



14' Cross teso di Morello da sinista, bravo Pisseri ad allungare la traiettoria

10' Alessandria molto contratta e bloccata, sta soffrendo le accelerazioni della Pergolettese

6' Rigore per la Pergolettese: fallo di mano di Di Quinzio sul cross di Andreoli. Batte Bortoluz, miracolo di Pessieri che respinge.

Le formazioni

Pergolettese (4-3-3): Ghidotti; Candela, Ceccarelli, Bakayoko, Villa; Varas, Panatti, Andreoli; Bariti, Bortoluz, Morello. A disp.: Montagnari, Figoli, Ciccone, Scardina, Lucenti, Tosi, Faini, Duca, Ferrari, Ferrara, Lamberti, Longo. All.: De Paola

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Blondett, Cosenza, Macchioni; Mora, Chiarello, Castellano, Di Quinzio, Celia; Corazza, Eusepi. A disp.: Crisanto, Scognamillo, Parodi, Arrighini, Podda, Stijepovic, Casarini, Crosta, Suljic, Poppa, Rubin. All.: Gregucci

Arbitro:Moriconi di Roma2

Assistenti:D'Angelo e Bianchini di Perugia; quarto uomo Caldera di Como

Note: Giornata piovosa, terreno allenatato. Si gioca a porte chiuse. Ammoniti: Villa. per gioco falloso. Angoli: 1-0 per la Pergolettese. Recupero: