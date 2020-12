Gelindo a distanza, amara ironia

ALESSANDRIA - Ieri, giorno di Natale, Gelindo ha debuttato in streaming (e su Radio Gold Tv). Lo ha fatto con la "businà", satira stavolta amara, nell'anno del Covid che tiene il pubblico lontano dal teatro San Francesco di Alessandria, dove la "divota cumedia" va in scena da quasi un secolo. Per non interrompere la tradizione, si è pensato a pillole di spettacoli da mandare in onda anche sui social (il riferimento è la pagina Facebook "Gelindo 96"). Stasera, altra puntata.