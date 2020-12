Neve: Autostrade prepara il piano per stanotte e domani

TORTONA - L'aria fredda di origine artica che sta interessando da giorni la parte settentrionale della Penisola e una nuova perturbazione atlantica proveniente dalla Francia determineranno copiose ed estese nevicate a quote autostradali previste su gran parte del nord del Paese, a partire dalla serata di oggi, domenica 27 dicembre e fino alla sera di lunedì 28 dicembre. In particolare, si attendono nevicate lungo i tratti autostradali di Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia, Veneto e Friuli con l’interessamento di circa 1000 km della rete gestita da ASPI.

Per far fronte alla situazione meteorologica e evitare i disagi della scorsa nevicata quando tutto il tortonese si trovò bloccato, Autostrade per l’Italia attiverà la propria macchina operativa già a partire dalla giornata di domenica prevedendo l’impiego di circa 800 mezzi e circa 1200 risorse impegnate nelle operazioni antineve. Le previsioni parlano di una trentina di centimetri di coltre bianca in pianura con picchi nelle località sull'appennino al confine con la Liguria che potrebbero salire fino ai sessanta.

In base al quadro previsionale ad ora disponibile, in accordo con il vigente Piano Neve e d’intesa con la Polizia Stradale, nell’arco della mattinata di lunedì 28 dicembre è altamente probabile la disposizione di divieti temporanei di circolazione per i mezzi con massa complessiva superiore a 7,5 t lungo i tratti gestiti da Autostrade per L’Italia.