Casale, Buglio positivo. In panchina va Germano

CASALE - Al lavoro per preparare la ripresa del campionato, il 6 gennaio, con la delicata trasferta a Caronno. Il Casale la affronterà, però, senza Francesco Buglio in panchina. "Quando ho scoperto di essere stato a contatto con una persona positiva al covid, che non fa parte del nostro gruppo squadra, mi sono sottoposto a tampone e anche io sono risultato positivo. Sto bene - il tecnico del nerostellati - e ci tengo a tranquillizzare tutti: sono asintomatico, in quarantena e in attesa di un altro test di controllo, giovedì 7, da cui spero emerga la negatività, per riprendere il lavoro sul campo".

Lavoro che è affidato al suo 'secondo', Maurizio Germano. "Io seguirò on line la gara con la Caronnese, e sono in costante contatto anche con il ds Giovanni Fasce, per il mercato che, a breve, porterà a Casale un attaccante".

Il gruppo, al completo, si sottoporrà, oggi, ai tamponi, previsti, da procotollo, nelle 48 ore prima della partita.