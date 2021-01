For.Al: secondo ciclo di open day

PROVINCIA - Le sedi dell’Agenzia Formativa For.Al, ‘B. Baronino’ di Casale e ‘V. Melchiorre’ di Valenza propongono il secondo ciclo di open day su appuntamento da lunedì 11 a sabato 16 gennaio compreso.

Le famiglie interessate potranno pertanto prenotare una visita rivolgendosi ai numeri 0142 75532 oppure scrivendo una mail all’indirizzo casale@foral.org, e al numero 0131 952743 per Valenza, oppure scrivendo una mail all’indirizzo valenza@foral.org.

Sono tre i percorsi formativi per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e di formazione, ed il raggiungimento della Qualifica, proposti a Casale: Operatore ai servizi d’impresa 1 anno, Operatore Amministrativo segretariale – Informatica Gestionale 2 e 3 anno, entrambi triennali con 2970 ore, e Operatore del Benessere – Acconciatura che invece è biennale con durata di 1980 ore.

Due invece i percorsi formativi previsti nella sede di Valenza: ‘Operatore alle lavorazioni dell'oro e dei metalli preziosi’, triennale di 2970 ore, e ‘Operatore del benessere-erogazione dei servizi di trattamento estetico’, biennale con una durata di 1980 ore.

La settimana successiva, da lunedì 18 a sabato 23 gennaio compreso, analogo appuntamento sarà proposto nella sede “C. Canefri” di Novi Ligure: in questo caso per appuntamenti e informazioni occorre rivolgersi al numero 0143 75323 oppure via mail all’indirizzo novi@foral.org.

I corsi proposti a Novi Ligure sono Operatore elettrico – Installazione di impianti elettrici civili e industriali e del terziario e Operatore meccanico – Lavorazioni e montaggio componenti meccaniche, entrambi di durata triennale con 2970 di monte ore.