"Apriamo gli stadi alle persone vaccinate"

ALESSANDRIA - Luca Di Masi lo ha sempre detto, lo spettacolo del calcio non è tale senza i tifosi. E da Alessandria, e dall'Alessandria, parte "VacciNato allo stadio", una campagna di sensibilizzazione (e un appello) nei confronti delle istituzioni, governative e calcistiche, per riportare la gente negli stadi. "Senza la gente, c'è un assordante silenzio negli impianti, che dura da troippo tempo, quasi un anno. Lanciamo questa campagna - così la società grigia - per riavere gli spalti pieni e ci auguriamo, che tutte le società, e le tifoserie, se ne approprino e la rilancino".

In cosa consiste? "Permettere l'ingresso a tutti i tifosi che sono stati vaccinati contro il covid 19. A livello nazionale c'è una programmazione, con date e priorità, e in tutte le categorie ci sono persone che tifano per un club. Ad oggi non sono ancora molti ad aver ricevuto il vaccino, ma si può incominciare da un piccolo numero e continuare a crescere. Per chi è in campo la spinta del calore ritrovato. Per tutti sarebbe l'inizio di un percorso verso la ritrovata normalità".

"Vaccinato allo stadio" ha un'altra finalità importante, convincere gli indecisi a vaccinarsi, "per la tutela della salute pubblica e per ricominciare a incitare la squadra del cuore il prima possibile". Con una certezza: così lo spettacolo potrà ricominciare, con tutti gli attori che contano