In streaming i "Mercoledì ritrovati" del conservatorio

ALESSANDRIA - Oggi, mercoledì 20 gennaio, alle ore 17, in diretta streaming, si svolgerà il primo concerto dei ‘Mercoledì del Conservatorio’, rassegna che si terrà con registrazioni dall’auditorium Pittaluga e trasmesse attraverso il sito e i social del Vivaldi. A inaugurare i "Mercoledì ritrovati. Musica ai tempi del Covid" sarà il concerto di Sang Eun Kim, soprano, e Roberto Beltrami al pianoforte. Nel primo appuntamento, si potranno ascoltare musiche di Roberto Beltrami, Mozart, Guastavino, Poulenc, Korsakoff, Rachmaninoff, Strauss e Ravel.

I concerti della rassegna saranno visibili esclusivamente online alle ore 17 sul canale YouTube ‘Conservatorio Vivaldi Alessandria’, sulla pagina Facebook ‘Conservatorio Vivaldi’. Link diretti anche attraverso il sito www.conservatoriovivaldi.it.

"Non si poteva pensare che la terribile tempesta che ha investito tutti noi avrebbe risparmiato le tradizionali occasioni di incontro tra il conservatorio e il pubblico alessandrino - afferma Giovanni Gioanola, direttore del Vivaldi - In particolare, a esserne colpito è stato il ciclo dei Mercoledì, se non il più “antico” certo il più prestigioso (sul piano squisitamente musicale). Come segno di resistenza e di ottimismo, abbiamo fortemente voluto la ripresa dei concerti, e in particolare di quelli che non avevano potuto essere realizzati lo scorso anno. Ci presentiamo quindi con una serie di appuntamenti quasi completamente ricalcati su quelli previsti per la scorsa edizione, con pochissime variazioni. Cambia il metodo di fruizione: la complessità e la delicatezza del momento ci impongono di rinunciare alla presenza del pubblico in sala, almeno per la prima parte della stagione. Il Conservatorio ha quindi deciso di diffondere i concerti del ciclo via streaming, accollandosi così un costo aggiuntivo ma assicurando la piena fruibilità da parte del suo pubblico affezionato. Che contiamo di rivedere presto di persona, in salute e pronto a condividere con noi la gioia di un rinnovato incontro nel segno della buona musica. Buon ascolto a tutti, arrivederci in una nuova primavera".

La 29ª edizione dei ‘Mercoledì del Conservatorio’ è inserita nel progetto ‘Le Stagioni del Vivaldi’ con il contributo della Regione Piemonte.