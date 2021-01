Caso Atm: impedimento di salute di un imputato, slitta l'udienza davanti al Gup

ALESSANDRIA - Il caso Atm è approdato questa mattina in Tribunale davanti al Gup, Simone Perelli. L'udienza preliminare è stata rinviata al 9 aprile per l'impedimento di salute di uno degli imputati (complessivamente sono poco più di una ventina), e in quella sede si faranno eventuali scelte di riti.

L’input era partito dopo la relazione del curatore fallimentare che aveva evidenziato un pesante stato di insolvenza di Atm a partire dal 2008, stato che si era via via aggravato. Il liquidatore, nel 2016, aveva poi presentato istanza di fallimento. L'indagine è stata condotta dalla Procura alessandrina.