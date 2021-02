Irregolarità nelle armi, denunciato 47enne

CASALE - I Carabinieri del Comando Compagnia di Casale Monferrato stanno procedendo a una serie di capillari controlli sui possessori di armi, verificando la regolarità della documentazione e il corretto stato di custodia delle armi. Nell’ambito di uno di questi controlli, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 47enne per omessa comunicazione di variazione del luogo in cui erano custodite le armi, al quale le stesse sono state sequestrate unitamente alle munizioni detenute.