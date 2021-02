Delivery Commerce - Il primo nella zona fu 'Monferrato Delivery'

Quando tutto cominciò, in quel lontano Marzo del 2020, fu Monferrato Delivery il primo, dalle nostre parti, a portare i negozi del casalese a vendere online per poi essere seguito dalle sorelline “Valenza Delivery” e “Acqui Delivery” accompagnato da GoOvada nel condurre questa strada danza che, in uno slalom vertiginoso fra le aperture e le chiusure degli scorsi mesi, ha portato molti commercianti della Provincia a fare squadra ed a permettere un acquisto online ed una consegna a domicilio a coloro che preferissero comprare da un esercizio commerciale del territorio anziché da Amazon. Anche online.

Lanciare un proprio sito e-commerce infatti è un progetto complesso e richiede tecnologia, qualità delle immagini e dei testi pubblicati, prezzi competitivi, puntualità delle consegne e soprattutto capacità di farsi conoscere dai clienti: un negozio online infatti non è come una bottega in via San Lorenzo. Chi è a passeggio in quest’ultima, forse attratto da una vetrina o da una nuova insegna, per curiosità ci entra, su un sito invece nessuno entrerà mai a meno che non sia raggiunto da una pubblicità. Ecco perché essere presenti su piattaforme note su un territorio consente di spalmarne i costi della comunicazione su una platea più ampia di esercenti.

È il delivery commerce nostrano a cui in realtà ci eravamo già abituati grazie alle care e vecchie pizze a domicilio, prima che a consegnarle ancora calde fossero i rider di Deliveroo. In attesa di capire se anche le nostre vie diventeranno, come le strade di una Milano qualsiasi, piste ciclabili per questi nuovi lavoratori, segniamoci questi siti che – anche se poi preferiremo comprare in negozio - sono pur sempre vetrine forse un po’ meno illuminate, ma non per questo meno utili per lo shopping da divano.

***

Alessandrino ed esperto di digital: ecco chi è Andrea Boscaro