Bertram, un derby per la grande fuga

TORTONA - Diciassettesima giornata di Serie A2, girone Verde, quarta di ritorno. Tra poche ore anticipo tra Urania Milano e JB Monferrato (stasera, 20.45), domani tutte le altre gare. Apre il programma della domenica il derby dell’ora di pranzo di Biella che vede di scena la Bertram capolista.

UN DERBY DA CONQUISTARE

Biella tredicesima (8 punti). In crescita (2 vittorie nelle ultime tre) e in trasformazione con l’innesto di un giocatore forte come Jeffrey Carroll, l’uscita di Jakub Wojciechowski (approdato all’Olimpia Milano) che verrà sostituito da Andrea Ancellotti, ma non in tempo per il derby. (LEGGI QUI IL ROSTER)

Bertram capace di ripartire subito dopo il primo ko. La vittoria infrasettimanale di Orzinuovi ha blindato il primo posto (26 punti). Passare al Forum vorrebbe dire lanciare la volata finale. La presentazione dell’Edinol nelle parole del vice di Ramondino, Vanni Talpo. “Non è facile gestire e recuperare le energie scendendo in campo ogni tre giorni. Per le prossime due gare l’aspetto fondamentale sarà recuperare energie fisiche e mentali per prepararci ad affrontare due sfide difficili contro formazioni che fanno del ritmo il loro punto di forza”.

L’argentino Augustin Fabi, alle prese con un acciacco fisico, fissa un altro concetto. “Giocando partite così ravvicinate, è importante migliorare gara dopo gara: siamo contenti della vittoria di mercoledì ma anche concentrati sull’impegno con Biella, squadra molto diversa rispetto a quella affrontata all’andata”.

EDILNOL BIELLA – BERTRAM TORTONA

Dove: Biella Forum, Biella

Quando: domenica 7 febbraio, 12.00

Arbitri: Chersicla, Perocco, Tallon

Andata: 65-54 Tortona

Streaming: in diretta su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)