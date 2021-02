Nuovi casi Covid in paese: tamponi anche in Comune

CARTOSIO - L’aggiornamento della situazione sanitaria arriva per bocca del sindaco Mario Morena: «Negli ultimi giorni dobbiamo purtroppo registrare nuovi casi di positività al virus. La piattaforma regionale sta aggiornando i nostri numeri: oltre a due persone positive residenti a Cartosio ma domiciliate in altri paesi, sono sei le persone risultate positive al tampone rapido, e che effettueranno poi il tampone molecolare per la conferma dell’esito; sono tutte in buona salute e in isolamento presso le proprie abitazioni, ed è stata disposta la quarantena anche per i familiari conviventi».

Situazione particolare: tra i positivi c’è anche una bambina della scuola primaria. «L’Asl ha disposto la quarantena a domicilio per gli alunni frequentanti la stessa classe, mentre rimangono regolarmente aperte le altre classi della scuola primaria e la scuola dell’infanzia; rimangono attivi anche il servizio mensa e lo scuolabus – ha continuato il primo cartosiano - Fra i positivi risulta anche il vigile comunale».

Ieri la Protezione Civile di Acqui ha sottoposto a tampone rapido il Sindaco e l’assessore, i dipendenti comunali, gli insegnanti ed il personale scolastico: per tutti esito negativo.