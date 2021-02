San Valentino 'contagia' anche la Big Bench di Rosignano

ROSIGNANO - Oggi, in occasione di San Valentino, la festa degli innamorati, anche la Big Bench numero 41, la "Rosso Grignolino" di Rosignano Monferrato (è in via Madonna delle Grazie), la prima collocata nel Casalese ormai nel 2017, si è vestita a tema.

Cuori piccoli e grandi, dai quali godere, grazie alla limpida giornata, di una vista in grado di spaziare dal basso Monferrato fino alle Alpi e agli Appennini.

Più di un suggerimento per una foto ricordo della giornata di oggi...