"Never Stop Learning" : Finelli parla di fiducia

TORTONA - Terzo appuntamento per il format “Never Stop Learning”, approfondimento curato dallo staff tecnico del Derthona Basket. Stasera, alle ore 20.30 l’ospite sarà uno degli allenatori più esperti della categoria, l’head coach della Scafati Basket Alessandro Finelli che affronterà il tema racchiuso nel titolo dell’incontro “Idee per costruire una relazione di fiducia con gli atleti”. Finelli, 52 anni, bolognese vanta una lunga carriera da capo allenatore con panchina importanti come quelle delle due bolognesi, Virtus e Fortitudo.

L’incontro digitale si svolgerà sulla piattaforma Zoom. Per richiedere le credenziali di accesso occorre inviare una mail a coachingstaff.derthonabasket@gmail.com