'Città di Acqui Terme' nel segno di Dante

Sarà nel segno di Dante la tredicesima edizione del Concorso internazionale di poesia Città di Acqui Terme, promossa dall’associazione Archicultura. La presentazione del nuovo bando si è svolta in streaming dalla sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, principale sponsor della manifestazione.

“La sezione a tema - spiega Serena Panaro, presidente di Archicultura - prende spunto da una forte e bella illuminante idea di Ennio Flaiano che ci consente di essere protagonisti nel settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri. Nella sua “Autobiografia del Blu di Prussia”, Flaiano scrive: «“L’amor che muove il sole e l’altre stelle”. Ecco un verso di Dante che vede oltre il telescopio di Galileo. Quando la Scienza avrà messo tutto in ordine, toccherà ai poeti mischiare daccapo le carte». Il Premio è aperto a tutte le classi di età, in modo da favorire ed incentivare l’accostarsi alla scrittura anche da parte dei più piccoli e, di anno in anno, ha visto un costante aumento del numero dei partecipanti. Il poeta Maurizio Cucchi e i professori Ferruccio Bianchi e Alberto Sinigaglia sono presidenti di sezione”.

“La sinergia con questo Concorso Internazionale – aggiunge il presidente della Fondazione Cral, notaio Luciano Mariano – è ormai consolidata nel tempo e testimonia l’impegno comune a promuovere la cultura tra i giovani e gli adulti e a valorizzare le eccellenze del nostro territorio. Quest’anno il programma prevede anche la celebrazione del “sommo poeta” e saranno, sicuramente, numerosi gli studenti e gli appassionati di poesia che si daranno appuntamento ad Acqui Terme per declamare i loro versi. Buon lavoro agli organizzatori e complimenti alla dinamica presidente per la determinazione con cui, anno dopo anno, è riuscita a rinnovare e implementare il Premio rendendolo sempre più autorevole e incisivo”.

Le opere dovranno essere inviate entro il 19 aprile presso Associazione Archicultura - Concorso Internazionale di Poesia “Città di Acqui Terme”, casella postale n. 78, 15011 Acqui Terme (AL). Le specifiche sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/groups/61127267413 e sul sito web www.associazionearchicultura.it