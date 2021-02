Padania testa di serie agli europei 2021 a Nizza

LULEA (SVE) - C’era grande attesa nel mondo del calcio non-Fifa per sabato pomeriggio: posticipati dal 31 gennaio si sono infatti tenuti i sorteggi della prima coppa del mondo femminile – che si terrà in Romania, nella Terra dei Siculi, dal 23 al 30 giugno – e del campionato europeo.

La quarta edizione della massima competizione continentale maschile sarà organizzata dalla Contea di Nizza, al ritorno dopo una pausa nelle competizioni Conifa, e potrebbe essere posticipata dalle date previste (9-19 giugno) a luglio secondo il procedere dell’emergenza Covid-19. Il sorteggio ha diviso le dodici squadre partecipanti in tre gironi da quattro squadre: passano il turno le prime due di ogni raggruppamento, poi da lì eliminazione diretta con quarti di finale, semifinali e finalissima.

La Padania era testa di serie ed è stata inserita nel raggruppamento D insieme all’Armenia dell’Ovest e alla Ciamuria che rappresenta gli albanesi in Grecia. La nostra provincia è ben rappresentata da due acquesi al timone di comando della società e della squadra: "Sono soddisfatto della composizione del girone che ci permetterà di entrare subito nel clima di una competizione così importante - commenta il presidente Fabio Cerini - e sono sicuro che mister Merlo saprà selezionare la squadra giusta per disputare un torneo da protagonisti". “E’ un girone difficile ma ormai dobbiamo entrare nell’ottica che partite facili in questi tornei non ce ne sono più – gli fa eco Arturo Merlo – il livello generale si era già alzato nel 2018 al mondiale di Londra e lo scorso europeo abbiamo potuto testare con mano quanto si fossero rinforzati i nostri avversari”. Negli altri gruppi, il girone A comprende Contea di Nizza, Cipro Nord e l’altra ‘italiana’ Sardegna, quello B Abcasia, Lapponia e Terra dei Siculi, quello C i campioni in carica dell’Ossezia del Sud, Artassia e Cornovaglia.