Pontedera - Alessandria, un anno dopo (0-0)

PONTEDERA - La svolta tattica non c'è, a Pontedera Longo resta fedele al 3-5-2 e schiera Chiarello quinto a destra al posto dello squalificato Parodi. L'altra novità è il ritorno di Arrighini, grande ex a segno all'andata: fa coppia con Corazza. Eusepi non è neppure in panchina, come anche Macchioni. Nel Pontedera l'unica punta di ruolo è Magrassi e Maraia riunicia anche a Matteucci in difesa, puntando su una linea più esperta.

PONTEDERA - ALESSANDRIA 0-0

Marcatori

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

12' Pisseri di pugno sul cross insidioso di Perretta



8' Protesta il Pontedera per l'atterramento di Barba in area, ma l'arbitro fa cenno di proseguire

3' Avvio aggressivo dell'Alessandria, che ha una panchina cortissima per i forfait di Eusepi e Macchioni

Le formazioni

Pontedera (3-5-2): Sarri; Benassai, Piana, Risaliti; Perretta, Barba, Caponi, Catanese, Milani; Magrassi, Benedetti. A disp.: Angeletti, Regoli, Pretato, Semprini, Stanzani, Vaccaro, Di Furia, Rovai, Tersigni, Nero, Bardini, Matteucci. All.: Maraia

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Sini; Chiarello, Casarini, Giorno, Di Quinzio, Celia; Corazza, Arrighini. A disp.: Crisanto, Cosenza, Podda, Gazzi, Frediani, Crosta, Poppa, Bellodi, Rubin, Stanco. All.: Longo

Arbitro: Petrella di Viterbo

Assistenti: Camilli di Foglino e Cravotta di Città di Castello, quarto uomo Nicolini di Brescia

Note: Giornata di sole, terreno sintetico. Si gioca senza pubblico. Ammoniti: Angoli: Recupero.