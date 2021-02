Cirio: "Over 80 vaccinati entro il mese di marzo"

TORINO - Anche il governatore Alberto Cirio e Antonio Rinaudo (commissario dell’Area giuridico-amministrativa dell’Unità di crisi della Regione Piemonte) hanno presenziato all'avvio della campagna vaccinale per gli over 80. Un giorno importante, per la nostra regione ma non solo, perché proprio dall'aumento dei vaccini può arrivare la speranza di tornare al più presto a una normale quotidianità: in questo primo giorno le dosi inoculate sono state 3.296.

“In Piemonte ci sono circa 370mila over 80 - spiega Cirio - 20mila sono stati già vaccinati all’interno delle Rsa e più di 200mila hanno già manifestato la volontà di essere vaccinati. L’obiettivo è di completare l’immunizzazione nel giro di un mese, perché significa mettere in sicurezza una delle fasce più fragili della nostra comunità. Il Piemonte va avanti, attendiamo però le munizioni, cioè le dosi, che sono fondamentali per proseguire con il nostro programma”.