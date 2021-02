Allarme infortuni, ma Mustacchio può recuperare

ALESSANDRIA - Un po' preoccupato lo è anche Moreno Longo, quando parla di "fastidio al pube" per Eusepi. Il tecnico spera che per l'attaccante sia solo un problema passeggero e non un campanello d'allarme di pubalgia. Certo, c'è la "fatica di scattare", segnalata anche dall'allenatore, da valutare oggi, martedì, alla ripresa. Come anche il problema di sciatalgia che ha bloccato Macchioni. Ad allarmare il tecnico sono anche le condizioni di Frediani: l'esterno ieri a Pontedera ha lasciato il campo zoppicando, a fine gara aveva una borsa di ghiaccio sulla coscia. Anche per lui potrebbero essere necessari controlli se il problema non dovesse rientrare. Mentre si avvicina il rientro di Mustacchio: potrebbe toccare a lui già contro la Carrarese.

Intanto Matteo Pisseri è molto diretto. "Dopo 26 gare la classifica, punto più punto meno, riflette i valori. Noi siamo un po' indietro e c'è delusione e rammarico. Le cause? Un insieme di fattori, ma se si segna poco non è certo colpa delle punte, che devono essere messe in condizioni di farlo". Obiettivi cambiati? "Siamo realisti, sostenere che puntiamo al primo posto, che dista 14 punti, suonerebbe come una presa in giro. Concentriamoci sui fatti e non sulle parole, proviamo ad andare a prendere qualcuna delle formazioni che sono davanti. Il mister parla di ‘minitraguardi’: concentriamoci su questi, che le opportunità ci sono ancora. Non illudiamo e non illudiamoci: siamo concreti, una gara alla volta".

Anche nel dibattito sul modulo, il portiere ha la sua idea. "Per me non conta avere davanti una linea a tre o a quattro. Per me è importante avere una squadra compatta e solida. Abbiamo imparato, a nostre spese, che gli avversari giocano sui nostri errori".