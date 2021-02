Ospedale, un sms per conoscere il feedback dei pazienti

ALESSANDRIA - L’opinione degli utenti è fondamentale per continuare a migliorare i servizi offerti. Proprio per questo, l’Azienda ospedaliera di Alessandria propone una nuova modalità più facile e veloce per contribuire alla rilevazione della soddisfazione dei propri assistiti.

Dopo 24 ore dalla dimissione o dalla prestazione eseguita verrà infatti inviato all’utente un sms con il seguente messaggio: “Gentile utente, come è stata la sua esperienza all’Ospedale di Alessandria? Esprima in meno di due minuti il suo parere al seguente link…”. Basterà quindi, seguendo le istruzioni indicate, rispondere ad alcune semplici domande relative a comfort, qualità dell’assistenza, relazione, informazioni e privacy e soddisfazione generale per fornire indicazioni utili ad aiutare il personale a potenziare e perfezionare le prestazioni erogate in ospedale.

I questionari verranno compilati in forma anonima, così come in forma anonima e aggregata, verranno infine analizzati i dati raccolti. L’indagine di customer satisfaction via sms è rivolta a tutti gli utenti dimessi dal Pronto soccorso e dal ricovero nei nostri reparti; tuttavia il messaggio verrà inviato solo nel caso in cui il paziente abbia in precedenza fornito il proprio consenso al trattamento dei dati personali.