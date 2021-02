Alessandria, la prima vittoria. Con il Como

COMO - C'è un'Alessandria che batte il Como. E' la Primavera3, che alla prima gara dopo quattro mesi passa in casa dei lariani, 2-1, costruito con un primo tempo dominato, qualche rischio nella ripresa, ma tre punti giusti.

"E' la vittoria della volontà, anche della capacità di soffrire", sottolinea l'allenatore Fabio Rebuffi, che applaude i primi 45 minuti in gestione dei Grigi. "I ragazzi hanno aggredito bene la gara": al 16' Filipi sblocca, al 21' i padroni di casa restano in inferiorità per il rosso a Ranzetti, quattro minuti dopo il raddoppio di Caposele e ancora occasioni. "Due cambi forzati a inizio ripresa, per problemi fisici (Minosse e Speranza, ndr), ma dopo 20' siamo rimasti in dieci anche noi per l'espulsione di Fabbrucci, entrato proprio in avvio di secondo tempo. Abbiamo accusato un po' di flessione, anche l'abitudine al ritmo partita che, inevitabilmente, manca. Qualche fatica, certo, soprattutto dopo il loro gol, al 35' (di Cerasani, ndr), però i miei giocatori hanno dato tutto e credo che questa gara, di tanta intensità, hanno meritato di vincerla".

ALESSANDRIA: Marchelli, Comoreanu, Minosse (1'st Fabbrucci), Speranza (1'st Frigato), Di Carlo, Vitale (13'st Oberti), Podda (34'st Beka), Suppa, Caposele (20'st Cavallieri), Filipi, Ghiozzi. All.: Rebuffi