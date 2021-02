Attacchi alla prova d'appello

ALESSANDRIA - Accorciare su chi sta davanti. Risultati alla mano, l'aggancio è impossibile, visto che hanno vinto tutte, Pro Vercelli (1-2 in casa della Giana) e Pro Patria (2-1 con il Como) ieri, Lecco oggi, travolgendo la Juve U23 (4-0). Punteggi che, domani, obbligano l'Alessandria a battere la Carrarese, per non scivolare nell'anonimato ed essere costretta a rivedere gli obiettivi.

I Grigi, però, segnano con il contagocce, uno dei limiti maggiori e condizionanti. Longo può riproporre Eusepi, che dopo il rigore sbagliato con il Lecco, ha giocato poco e con il Pontedera è rimasto a casa per un fastidio al pube, fortunatamente risolto. Può essere lui a far coppia con Arrighini dall'inizio, mentre in mezzo, anche se recuperato, Bruccini partirà dalla panchina, per una staffetta con Casarini

Sponda Carrara, Baldini ha trovato i gol di Marilungo, ma aspetta anche quelli di Infantino, uno degli elementi frenati da qualche acciacco, candidato, però, a essere il terminale offensivo, davanti al tridente con Caccavallo, Piscopo e, appunto, Marilungo.

Per l'Alessandria, come anticipato, una maglia speciale, azzurra, uno dei due colori della prima divisa indossata 109 anni, con al centro lo stemma della città, come nel 1981, anno della promozione dopo un duello avvincente proprio con la Carrarese. La divisa è realizzata da Adidas, in collaborazione con Parley, in un materiale speciale ottenuto riciclando rifiuti plastici recuperati prima che raggiungano le spaggie e le coste. Una maglia che, oltre a legarsi alla storia del club, fa parte di un progetto di responsabilità ambientale e sociale.

Le probabili formazioni di domani, lunedì, ore 18, diretta RaiSport

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Sini; Parodi, Casarini, Giorno, Di Quinzio, Celia; Eusepi, Arrighini. A disp.:Crisanto, Chiarello, Cosenza, Gazzi, Bruccini, Corazza, Crosta, Bellodi, Rubin, Stanco. All.: Longo



Carrarese (4-2-3-1): Mazzini; Pasciuti, Borri, Milesi, Ermacora; Foresta, Luci; Caccavallo, Piscopo, Marilungo: Infantino. All.: Baldini