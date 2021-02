Val Borbera, dispersi cinque giovani

ROCCHETTA LIGURE - I vigili del fuoco sono impegnati sulle ripe della val Borbera alla ricerca di 4 ragazzi e una ragazza che si sono persi durante un’escursione effettuata oggi approfittando della giornata primaverile e dell’ultimo giorno di zona gialla in Piemonte che consente questo tipo di gita fuori porta.

I cinque giovani hanno lasciato l’auto a Pagliaro, frazione del comune di Rocchetta Ligure, e si sono avventurati verso i monti della val Borbera, probabilmente per raggiungere la croce degli alpini, una delle mete preferite dagli escursionisti della val Borbera alla quale si può arrivare anche da Pertuso.

Secondo il sindaco di Rocchetta Ligure, Fabio Cogo, che quei monti conosce palmo a palmo, i giovani attualmente dispersi sulle ripe "potrebbero aver sbagliato sentiero perché dalla zona di Pagliaro partono alcuni sentieri e chi non conosce bene la zona può essere indotto in errore".

Secondo le notizie in arrivo da Rocchetta Ligure dove i vigili del fioco sono impegnati nelle ricerche con la collaborazione di alcuni volontari del posto, i cinque giovani stanno bene, hanno dato l’allarme con il telefono cellulare, ma non sanno indicare con precisione il punto in cui sono e la notte incombe. Il rischio di passare una notte all’addiaccio è reale, ma i soccorritori sono determinati ad evitarlo.