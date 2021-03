“Dal centro sinistra maleducazione e nessun rispetto per le istituzioni”

ALESSANDRIA - “Quando l’unica argomentazione diventa insultare l’avversario politico, o zittirlo con maleducazione, significa davvero che si è alla frutta, privi di argomenti, e anche piuttosto nervosi”. Così Evaldo Pavanello, capogruppo della Lega a Palazzo Rosso, commenta il ‘caso Onetti Mazzoni’ che sta tenendo banco in questi giorni, dopo che la consigliera del Gruppo Misto ha denunciato pubblicamente quanto avvenuto in commissione consiliare Cultura.

“Dopo il linguaggio triviale e offensivo di Rita Rossa contro il personale sanitario – sottolinea Pavanello - ora tocca a Enrico Mazzoni, vice presidente del consiglio comunale, e amministratore di lungo corso, finire sulle cronache locali non nell’ambito del dibattito politico, ma perché ha intimato a Elisabetta Onetti di Per Alessandria ‘non rompere i coglioni’, e lo cito letteralmente perché in questi casi non è giusto edulcorare il livello di maleducazione. Peraltro Enrico Mazzoni non è nuovo a comportamenti istituzionalmente poco corretti, come ben sa anche l’assessore Straneo. È chiaro che ci aspettiamo almeno scuse immediate e convinte alla consigliera Onetti, e auspichiamo che in consiglio comunale e commissioni il Pd decida di tornare a fare politica, e di utilizzare un linguaggio rispettoso dei colleghi, dei cittadini e delle istituzioni”.