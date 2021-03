Crisi Cerutti: domani il tavolo in Regione con i curatori

CASALE - Alberto Pastorello (Uilm) fa il punto sulla Crisi Cerutti, con il presidio di via Adam a Casale entrato nella sua terza settimana. Domani è previsto un incontro organizzato dalla Regione (la regia è dell'assessore Elena Chiorino) cui prenderanno parte, oltre ai sindacati, anche i curatori.

«Abbiamo due strade davanti, una al Mise per capire se c'è un piano per portare avanti la storia della Cerutti e una parte al Ministero del Lavoro perchè gli ammortizzatori sociali sono finiti - in ballo 300 persone, le 130 della newco e le oltre 160 degli esuberi dell'anno scorso - Ai curatori chiederemo se c'è una manifestazione d'interesse da parte di qualche azienda. Dobbiamo portare il tavolo a Roma per un risultato importante».