Una festa nel locale: la Questura lo chiude e sanziona i partecipanti

ALESSANDRIA - La Questura nei giorni scorsi ha disposto un servizio straordinario di controllo sul rispetto delle misure anti-Covid ad Alessandria. Impegnato personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

La Divisione di Polizia Amministrativa della Questura ha proceduto a sanzionare e a chiudere cautelativamente per giorni 5 un locale. All'interno infatti era in fase di svolgimento una festa di compleanno i cui partecipanti, peraltro, non stavano rispettando quanto prescritto dalla vigente normativa in ordine alle misure stabilite per l’interno dei locali. Nello specifico, si è constatata la presenza ai tavoli di un numero non congruo di avventori non conviventi tra loro.

Pertanto, anche i circa 15 partecipanti verranno sanzionati nei prossimi giorni per la violazione delle disposizioni del Dpcm del 14 gennaio.